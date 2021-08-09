مستشار الرئيس: نستورد 95% من الأدوات الأساسية لصناعة الدواء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنَّ حجم السوق الدوائي المصري كبير جدًا ومعظم استهلاكه محلي، مستدركًا: «إننا نوفر الاحتياجات المحلية ده مش وحش، ومدخلات الدواء وهي المواد الأساسية في الصناعة أكثر من 95% نستوردها من الخارج».

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «هناك مواد مضافة إلى الدواء جزء كبير منها يستورد من الخارج، كما أنَّ الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض المناعية والأورام وبعض بعض الأمراض النادرة تستورد من الخارج بتكلفة باهظة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنَّ مصر بها 150 مصنع دواء ومدينة دوائية وخبرات بشرية كبيرة جدًا على مدى سنوات طويلة، مشددًا على أنَّ كل ذلك يجب ان يستغل في توطين صناعة الدواء وبخاصة مع الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «يمكننا تصنيع بعض المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الدواء، ويمكننا تصنيع مكونات أخرى للدواء، كما يمكننا تصنيع بعض المواد عالية الجودة والتقنية مع بعض الدول».

وأكّد أنَّ هذه الأدوية حجم استخدامها قليل بتكلفة كبيرة لأن شركات معينة تنتجها، وبالتالي فإن وجود هذه التقنيات والصناعة بجودة عالمية ودقة علمية عالية هدف مهم جدًا للدولة المصرية.