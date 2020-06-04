"صناعة الأدوية": نقص في فيتامين سي والزنك.. والوزيرة وعدت بحل الأزمة

أوضح الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه تقدم بعدة اقتراحات للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن إدخال شركات جديدة لزيادة الإنتاج الخاص بأدوية المناعة، مؤكدًا أن هناك نقص في فيتامين C والزنك، ويتعشم على بداية الأسبوع المقبل، أن تنتهي هذه الأزمة تمامًا، بناءً على الاقتراحات التي تم طرحها.

وأضاف "العزبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن أدوية المناعة وغيرها، أصبح عليها ضغط كبير نظرًا لتخوف الناس من فيروس كورونا، وحتى ولو كان بعضهم لم يكن مصابًا، مؤكدًا أن نقص الأدوية جاء نتيجة الاحتياج الشديد لها بسبب أن الناس ترغب في أخذ احتياطاتها.

وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن أي شركة لديها خطة إنتاجية محددة لتغطية احتياجات السوق، مقترحًا وضع الأدوية التي عليها الطلب مثل أدوية المناعة، لتدخل شركات أدوية أخرى على إنتاجها، وبالتالي سيكون هناك توزيع الحمل على جميع الشركات، موضحًا في الوقت ذاته أن وزيرة الصحة وعدت بدراسة إعادة طرح أدوية المناعة في السوق من جديد، كما ذكر أن بروتوكول الأدوية الذي وضعته الوزارة للمصاب فقط.

وأوضح أن يتم الحصول على الأدوية المتواجدة في البرتوكول العلاجي لمصابي كورونا، تحت إشراف الطبيب بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا لأن هذا الدواء له مضاعفات بشكل مؤكد إذا تناوله شخص غير مريض، بينما أدوية المناعة مثل فيتامين سي متاحة للجميع، ولا يوجد نقص في خامات الأدوية على الإطلاق.

فيما نصح العزبي، المواطنين بتناول الفواكه والخضروات بشكل مستمر، بالإضافة للمشروبات الساخنة والتهوية الطبيعية، فضلًا من التقليل من استخدام التكييف أو عدم استخدامه من الأساس.