خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل للحصول على لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، استقبال أولى شحنات لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفًا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الشحنة التي تمّ استقبالها اليوم من لقاح جونسون أند جونسون، سوف يتمّ توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 126 مركزًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» طريقة حصول المسافرين على لقاح جونسون أند جونسون، وخطوات التسجيل عل الموقع الخاص بتسجيل لقاح كورونا، رابط التسجيل، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة، ولقاحات كورونا على مدار الساعة.

طريقة الحصول على لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين

ـ الدخل على الموقع الإلكتروني، الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم أوالمركز الذى يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ ضرورة التأكّد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيداً، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أنَّ المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أنَّ تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.