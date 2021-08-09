عاجل.. قطار يدهس شابا مجهول الهوية في محطة إمبابة

لقي شاب مجهول الهوية، مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار في محطة إمبابة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت الطب الشرعي بالتشريح، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته.

بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بدهس شاب تحت عجلات أحد القطارات في محطة قطار إمبابة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود أي مستندات تدل على هوية صاحب الجثة.

فحص بلاغات التغيب في القاهرة الكبرى

وقال مصدر أمني، إنه جار فحص بلاغات التغيب في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ لكشف هوية صاحب الجثة؛ تمهيدا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت الواقعة قضاء وقدر أم انتحار أم أنه توجد شبهة جنائية.

وأضاف المصدر أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالتشريح، سوف يكشف لغز الواقعة وبناء عليه سوف يقوم فريق بحث باتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث قطار نجع حمادي

يذكر أن الأسبوع الماضي، تلقت غرفة عمليات محافظة قنا بوقوع حادث تصادم في محطة قطارات نجع حمادي، وبالانتقال تبين اصطدام القطار رقم 735 ركاب خط نجع حمادي، سوهاج بمصد خرساني داخل حوش محطة قطار نجع حمادي؛ ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.