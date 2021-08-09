«العارف» يحتل المرتبة الثانية في إيرادات الأحد بـ655 ألف جنيه

حقق فيلم «العارف» للفنان أحمد عز، أمس الأحد، إيرادات 655 ألف جنيه، بشباك التذاكر في دور العرض السينمائى، ليحتل المرتبة الثانية بعد فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي، الذي تصدر المشهد منذ طرحه بدور العرض، وحقق أمس إيرادات 2.3 ملبون جنيه.

معلومات عن فيلم «العارف» لـ أحمد عز

وتدور أحداث فيلم «العارف»، حول الحرب الجديدة التي تسود العالم من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، وارتكاب جرائم عن طريق شبكة الإنترنت؛ إذ يعيش «يونس»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويتورط في سرقة أحد البنوك بشكل إلكتروني، ويقع في أزمة مع إحدى العصابات الخطيرة، ويدخل في صراع معها، وتسعى لاستهدافه من خلال «راضي»، الذي يظهر بدوره الفنان أحمد فهمي.

فيلم «العارف»، يجمع للمرة الأولى بين النجمين أحمد عز وأحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين»

وتضم الأفلام المعروضة في السينما حاليًا: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي الذي حقق ما يقرب من 250 ألف جنيه أمس .

وتدور أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» في إطار دراما اجتماعية وفانتازيا كوميدية عن الأزمات التي تحدث بسبب الزواج والطلاق، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

فيلم «مش أنا»

وحقق فيلم «مش أنا» مايقرب من 202 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو من بطولة تامر حسني، ويضم في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.