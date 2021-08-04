«العارف» يزيح «مش أنا» من المركز الأول ويسيطر على الإيرادات بـ42 مليون جنيه

على مدار 3 أسابيع متواصلة، نجح فيلم «العارف» في تصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم خلال تلك الفترة إلى 42 مليون جنيه، ليزيح فيلم «مش أنا» الذي حقق إيرادات خلال 6 أسابيع مدة عرضه في دور العرض السينمائي قدرت بـ 41 مليون جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

بينما جاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في المركز الثالث بإجمالي إيرادات وصلت إلى 33 مليونا و785 ألف جنيه، خلال 4 أسابيع في السينمات، وبالرغن أن فيلم «أحمد نوتودام» يواصل رحلته في دور العرض السينمائي للأسبوع الـ 12، إلا أنه لم يحقق سوى إجمالي إيرادات 19 مليون جنيه، وفي نفس تلك الفترة حقق فيلم «ديدو» 14 مليون جنيه.

وتستعد دور العرض السينمائي، اليوم، لاستقبال فيلم «الإنس والنمس» للنجم الكوميدي محمد هنيدي، وذلك بعد غياب دام 4 سنوات منذ آخر أفلامه «عنتر ابن ابن ابن شداد» في عام 2016، ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول بالإضافة إلى دنيا ماهر، ويحمل توقيع المخرج شريف عرفة.

وينتظر الجمهور عرض فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، يوم 11 أغسطس المقبل، بطولة كريم محمود عبد العزيز وهو أول فيلم عن «روبوت» في الوطن العربي، ويعتبر من التجارب المختلفة تماما على السينما المصرية، ويأتي ضمن سلسلة أفلام «المستضعفون» التي كشف عنها بيتر ميمي.

وفي 18 أغسطس، من المقرر طرح فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، ليلى علوي، نيللي كريم، إسعاد يونس، هاني رمزي، بالإضافة إلى أحمد السعدني.