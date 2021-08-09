صلاح عبد الله يطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز: «الفاتحة لأختي الطيبة»

طالب الفنان صلاح عبد الله جمهوره بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز، بالرحمة بعدما دُفنت أمس بجوار زوجها الفنان سمير غانم، وكذلك الدعاء بالصبر والسلوان لبناتها دنيا وإيمي.

وكتب عبد الله عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلًا: «للي إتجدد جوّاه الأمل في الحياة بأمر الله وكانت دعواتكم الصادقة الكريمة هى دُعامات شرايينه، يسألكم في هذا الفجر الطيب المبارك الفاتحة والدعاء لأختي الطيبة دلال عبد العزيز».

وأضاف، «الدعاء لـ (دنيا وإيمي) ربنا يصبرهم ويقدرهم على تجاوز محنة فراق الأب والأم وكل عام وأنتم جميعاً في أفضل صحة وأحسن حال.. وأدامَ الله بيننا التواصل الطيب والمحبة والتسامح».

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، صباح أول أمس السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودُفن الجثمان أمس بمقابر الأسرة برفقة الفنان سمير غانم.

تطورات الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله

وأعربت دنيا صلاح عبد الله عن امتنانها لكل الحب الذي شاهدته الأيام الماضية، موجهة الشكر لكل من قام بالدعاء لوالدها في أزمته الصحية، وقالت لـ«الوطن»، إن حالة والدها الصحية جيدة حتى الآن، وخرج من العناية المركزة أول أمس، وأنه سيتواجد في منزله خلال ساعات، وقالت دنيا إن الأطباء قاموا بطمأنتها عليه.

وأضافت أن والدها الفنان الكبير صلاح عبد الله شعر بأزمة صحية مفاجئة فنقلوه إلى المستشفى، ليتفاجأوا بعدها أنه أصيب بأزمة قلبية ونقلوه إلى غرفة العمليات ووضعوا له دعامة بالقلب، بالإضافة إلى قسطرة.

وكانت ابنة الفنان صلاح عبدالله كشفت عن الحالة الصحية لوالدها من خلال بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، أنا بطمّن كل حبايب صاصا علشان لو فيه أي خبر غلط نزل».