استقرار الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله بعد إجرائه قسطرة ودعامة بالقلب

أعربت دنيا صلاح عبد الله عن امتنانها لكل الحب الذي شاهدته الأيام الماضية، موجهة الشكر لكل من قام بالدعاء لوالدها في أزمته الصحية، وقالت دنيا صلاح عبد الله لـ«الوطن»، إن حالة والدها الصحية جيدة حتى الآن، وخرج من العناية المركزة أول أمس، وأنه سيتواجد في منزله خلال الساعات المقبلة، وقالت دنيا إن الأطباء قاموا بطمأنتها عليه.

أما عن تفاصيل الحالة فقالت دنيا إن والدها الفنان الكبير صلاح عبد الله شعر بأزمة صحية مفاجئة فنقلوه إلى المستشفى ليتفاجأوا بعدها أنه أصيب بأزمة قلبية ونقلوه إلى غرفة العمليات ووضعوا له دعامة بالقلب، بالإضافة إلى قسطرة.

وكانت ابنة الفنان صلاح عبدالله قد كشفت عن الحالة الصحية لوالدها، أمس الخميس، من خلال بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، أنا بطمّن كل حبايب صاصا علشان لو فيه أي خبر غلط نزل».

وتابعت: «أول امبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول روحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة، وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة بإذن الله».

وأضافت دنيا: «والدكاترة طمّنونا إنه يقدر يكمّل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايمًا بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها».