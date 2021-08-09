هنا الزاهد تطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز وسمير غانم: «سبونا ومشيوا»

ناشدت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، بالدعاء وقراءة القرآن على روح الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، واللذان وافتهما المنية إثر مضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تخيلية لسمير غانم ودلال عبد العزيز، معلقة عليها بقولها: «أرجو قراءة الفاتحة على روحهما، وعلى أي حد من أحبائنا من اللي سبونا ومشيوا، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة».

هنا الزاهد حرصت على وداع دلال عبد العزيز، بتواجدها بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي، في مسجد المشير طنطاوي، حيث خرجت جنازة الفقيدة، أمس الأحد، وكذلك التواجد في مقابر العائلة.

ورفضت هنا الزاهد، التسجيل مع مراسلي القنوات الفضائية، على هامش جنازة دلال عبد العزيز، إذ كانت تمر بحالة نفسية سيئة لفقدان قيمة فنية كبيرة.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، قد نشرت صورة لوالديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، بعد ساعات من وفاة والدتها عن عمر ناهز 61 عامًا.

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب حسن الرداد: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».