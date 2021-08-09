جامعة سوهاج تعقد اللقاء الأول مع أبنائها المبتعثين للخارج «أونلاين»

نظمت وحدة رعاية المبتعثين بجامعة سوهاج، اللقاء الأول مع مبتعثي الجامعة الذين يستكملون دراستهم فى الخارج، وذلك عبر تطبيق «زووم»، وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن اللقاء عقده الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وأوضح «عبد الخالق»، أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة الباحثين من أبناء الجامعة المبتعثين في عدد من الدول الأجنبية وهي «ألمانيا - بلجيكا- تركيا - اليابان - الصين»، للاطمئنان على سلامتهم، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم بالخارج حتى انتهاء مهامهم العلمية، مؤكداً أهمية هؤلاء الباحثين الذين يمثلون إضافة علمية قوية للجامعة من خلال رفع التصنيف الدولى لها، إلى جانب أنهم يمثلون سفراء للجامعة بالجامعات فى الخارج.

وخلال اللقاء تواصل الدكتور حسان النعماني مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، واطمأن على حالتهم الصحية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، داعياً الباحثين إلى ضرورة المثابرة والاجتهاد للاستفادة من هذه الفرصة، لما لها من مردود ثقافي لبناء قدراتهم وزيادة مهاراتهم البحثية، مؤكداً على ضرورة عقد هذا اللقاء بشكل دورى لمتابعة المشكلات والاطمئان بشكل مستمر على أبناء الجامعة.

وأضاف الدكتور مصطفي عبد القادر مدير الوحدة، أن الوحدة أنشئت بتوصية من المجلس الأعلى للجامعات لتصبح حلقة الوصل مع مبتعثي الجامعة في الدول الأجنبية، لإزالة أي معوقات قد تواجههم مع إدارات الجامعة المختلفة، ولتعظيم الاستفادة من خبرات وتجارب المبتعثين بعد العودة إلى أرض الوطن، مضيفاً أن الوحدة تهدف أيضاً إلى تنمية مهارات المعيدين والمدرسين المساعدين الراغبين فى الحصول على المنح والبعثات من خلال تنظيم دورات كتابة الخطط البحثية، وكيفية الحصول على خطاب القبول، والتدريب على اجتياز المقابلات الشخصية بالإضافة إلى تحسين المستوى اللغوي.