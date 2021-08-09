خفض القبول بمدارس الثانوي الرياضي بالمنيا من 225 إلى 215 درجة

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن خفض الحد الأدني للقبول بمدارس الثانوي الرياضي بنين وبنات إلي 215 درجة بدلا من 225، وذلك نظرا لعدم اكتمال الأعداد المطلوبة.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريح صحفي، اليوم، إن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي الرياضي «المدارس الرياضية بنين وبنات»، للعام الدراسي المقبل، من 225 درجة إلي 215 درجة وذلك نظراً لعدم اكتمال الأعداد المطلوبة.

يشار إلى أن محافظ المنيا، قرر قبل أسبوع النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2020 / 2021 من 230 درجة إلي 225 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 14 أغسطس الجاري حتى 31 أغسطس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، في وقت سابق عن الحد الأدني لتنسيق قبول الطلاب بفصول الخدمات والمهني بجميع مراكز المحافظة، للعام الدراسي 2021/2022، ويبدأ من 120 درجة وحتي 200،/ وهي كالآتي:

أولا: فصول خدمات مسائية عام للبنين، وتقبل فصول الصناعي 170 درجة، وفصول التجاري 140، وفصول الزراعي 140، أما فصول الخدمات المسائية العامة للبنات، تقبل فصول الصناعي 170، وفصول التجاري 140، وفصول الزراعي 140.

ثانيا: فصول المهني للبنين: وتقبل فصول الصناعي 200، وفصول الزراعي 120، وبالنسبة للبنات تقبل فصول الصناعي 120، وفصول الزراعي 120.

ثالثا: فصول خدمات مسائية مهني للبنين: وتقبل فصول الصناعي 180، وفصول الزراعي 120، وبالنسبة للبنات تقبل فصول الصناعي 120، وفصول الزراعي 120 درجة.

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