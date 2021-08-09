«دعم الشرعية» يعترض طائرتين مفخختين استهدفتا مدينة خميس مشيط السعودية

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين مسيَّرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المؤسسات المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط بالسعودية.

وقال التحالف - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «تعمدت ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد؛ لحماية المدنيين والمؤسسات المدنية من الهجمات العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.