«التحالف العربي»: تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، في ساعة مبكرة من اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط، جنوب غربي السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف»: نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية

وقال «التحالف العربي» إن الحوثيين، تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مضيفا: «نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

وفي سياق آخر، قالت الرئاسة اليمنية، أمس الأحد، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد على ضرورة تعاون الحكومة مع المبعوث الأممي الجديد هانس جروندبيرج وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام.

ونقلت الرئاسة اليمنية في بيان عن هادي، تأكيده خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني على ضرورة تعاون الحكومة معه وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها والمدعومة محلياً وإقليميا ودوليا.

واستعرض الرئيس اليمني، خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية والمعيشية وفرص السلام والمساعي الإقليمية والدولية في هذا الصدد".

وجدد هادي، تأكيده، رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام ومواقفها الواضحة والصريحة في هذا الصدد وتجاوبها وتفاعلها الدائم مع كل مبادرات السلام الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب الحوثيون الإيرانيون وتبعاتها الكارثية على اليمن والمنطقة بصورة عامة.

كما أكد الاجتماع على أهمية وضرورة استكمال تنفيذ بنود «اتفاق الرياض» ليسهم في توحيد الجهود والإمكانات لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والنهوض بالتنمية وتعزيز الموارد وتوحيد أوعيتها لمواجهة الالتزامات الملحة تجاه متطلبات الفرد والمجتمع.

وأعلن الحوثيون، أمس الأحد، رفضهم إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن الذي تم الإعلان عن تعيينه مؤخراً ولم يبدأ مهامه، إلا بتنفيذ اشتراطات مسبقة.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن الجمعة الماضية، تعيين السويدي هانس جروندبيرج مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لـ مارتن جريفيث الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ في الأمم المتحدة.