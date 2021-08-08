لأول مرة في السعودية.. تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدتين للرئيس العام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، عن هيكلتها الجديدة للعام المقبل، والتي شملت تعيين سيدتين للمرة الأولى بمنصب مساعد للرئيس العام لشؤون الحرمين، وهما الدكتورة فاطمة الرشود والدكتورة العنود العبود.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - حسبما ذكرت قناة الإخبارية السعودية - إن الرئاسة دأبت على الاعتناء بالشباب حيث يتجاوز عددهم 95% من الموظفين في كافة التخصصات، مضيفا أن المرأة لها قصة نجاح نقف عندها بشكل متأمل.