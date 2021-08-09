بؤرة جديدة لفيروس كورونا في أمريكا.. والمسؤولون يحذرون من كارثة

مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وبخاصة المتغير «دلتا» في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت سعة وحدات العناية المركزة في النفاد بالمستشفيات في مدينة أوستن، كما حذر المسؤولون من كارثة في ولاية تكساس.

تكساس بؤرة لفيروس كورونا

ووفقا للتقارير الواردة من أوستن، حثت حكومة الولاية السكان على البقاء في المنزل وارتداء الكمامات والتطعيم، حيث أصبحت الولاية مرة أخرى بؤرة للوباء، ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن ديسمار واكس، المسؤول عن الصحة في مقاطعة أوستن ترافيس، في بيان: «الوضع حرج مستشفياتنا تعاني من ضغوط شديدة وليس هناك الكثير مما يمكننا فعله للتخفيف من عبء الحالات المتصاعدة».

6 أسرة فقط بالولاية

يذكر أن المنطقة المخصصة للحجر الصحي في أوستن بولاية تكساس تضم ستة أسرة فقط لوحدة العناية المركزة، و499 سريرًا متاحًا في المستشفيات و313 جهاز تنفس، لسكان يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة.

كما حذر مسؤول كبير في الصحة العامة في الولايات المتحدة من أن البلاد فشلت في التعامل مع فيروس كورونا، بعد أن سجلت البلاد أعلى معدل يومي لحالات الإصابة في ستة أشهر، وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة إيه بي سي: «لا ينبغي أن نكون في هذا الموقف، ونعم .. لقد فشلنا».

الجدير بالذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قالت إن الولايات المتحدة قد أعطت نحو 350627188 جرعة من لقاحات كورونا في البلاد حتى يوم السبت الماضي، كما وزعت العيادات 407550175 جرعة.

وأوضحت أن 194346486 شخصًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 166203176 شخصًا بالكامل حتى نفس التاريخ، وأدت المخاوف بشأن متغير دلتا إلى ارتفاع معدلات التطعيم، ومع ذلك، لا يزال الملايين، وخاصة في المناطق المحافظة، متشككين بشأن اللقاحات.