باحث في جامعة أكسفورد: فاعلية بعض اللقاحات انخفضت أمام «دلتا»

علق الدكتور أحمد سالمان، الباحث في جامعة أوكسفورد، على تحذير أصدره علماء بريطانيون من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مقاوم للقاحات، قائلا إنّ الحديث عن ظهور متحورات جديدة للفيروس شيئ طبيعي في دورة حياة الفيروس، لكن حول ما قيل بأن هناك المتحور نسبة وفياته 35% فهو غير صحيح حتى الآن.

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، أنّ أسوأ نسبة وفيات موجودة حتى الآن في فيروس كورونا في فئة كبار السن ما فوق سن 70 عاما، «1 من كل 7 أشخاص مصابين يتسبب الفيروس في وفاته»، مؤكدا أنه لم يثبت حتى الآن وجود متحور جديد تكون نسبة الوفيات بسببه كبيرة.

وأشار إلى أنّ ما ثبت بخصوص سلالة «دلتا» أو «دلتا بلس» بأنها أسرع في الانتشار، كما أن سلالة «كينت» في إنجلترا أسرع في الانتشار، لكن من حسن الحظ أن نسبة الوفيات أو الأعراض هي ذات السلالة الأصلية التي ظهرت في نهاية 2019.

وأكد أن اللقاحات فعالة بنسبة كبيرة، وتتجاوز 95% لمنع الدخول في مرحلة الأعراض الحرجة والوفيات، لافتا أنه يوجد انخفاض في بعض فعالية اللقاحات في منع العدوى من الأساس، ولكنه انخفاض طفيف للغاية.

وأوضح أنه على سبيل المثال فاعلية لقاح استرازينيكا ضد سلالة دلتا انخفضت من 80% لـ 66%، وهذه نسبة جيدة جدا رغم الانخفاض.