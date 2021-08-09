التعليم العالي تحذّر: مفيش حاجة اسمها جامعة أو معهد يشتغل من غير رخصة

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ بعض الكيانات الوهمية تستغل الوقت الحالي، الذي يسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة، لإقناع الطلاب وأولياء الأمور، بالالتحاق بمعاهدهم التي لا تتبع وزارة التعليم العالي، موضحا أنّ الوزارة لديها لجان متخصصة لرصد الكيانات الوهمية التي تنشط خلال فترة التنسيق

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «مهم جدا نعلن في كل وسائل الإعلام، قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة، ومفيش حاجة اسمها جامعة أو معهد يبدأ دراسة من غير رخصة».

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ لجان الضبطية القضائية في الوزارة تكثّف عملها خلال هذه الفترة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لملاحقة الكيانات التي تنشط في هذا التوقيت، وحال العثور على أي كيان وهمي يحال فورا إلى النيابة العامة، ويخاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المحافظين، لإغلاق هذه المراكز على الفور.

وتابع عبدالغفار: «خصصنا بريدا إلكترونيا يستخدمه الطالب أو ولي الأمر، لأي شكوى بشأن ابتزازه من قبل هذه الكيانات، وفي هذه الحالة تنفذ لجنة ضبطية قضائية زيارة مفاجئة لمقر المؤسسة الوهمية، وتتخذ الإجراءات فورا».

وطالب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الطلاب وأولياء أمورهم، بمراجعة القوائم فور التخرج من مرحلة الثانوية العامة، وعدم انتظار الحصول على شهادة من أي من هذه الكيانات منعا لأي مشكلات قد تحدث معه.