الأوراق المطلوبة للتقديم للأول الثانوي بالمنيا بعد خفض درجات القبول

واصلت مدارس الثانوي العام في محافظة المنيا، تلقي أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، بعد فتح المرحلة الثانية من التقديم إثر قرار محافظ المنيا بخفض مجموع القبول من 230 درجة إلى 225.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي بالمنيا

1- استمارة الترشيح للالتحاق مع على الإنترنت.

2- شهادة ميلاد كمبيوتر و5 صور منها.

3- استمارة نجاح الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

4- 3 صور من بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم المحمول.

5- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 مدون عليها الاسم من الأمام.

6- إيصال تحديد الرسوم المدرسية بالبريد + 2 صورة وبيانه كالآتي:

أولاً: سداد (500 جنيه).

ثانيًا: أبناء العاملين بالتعليم (263 جنيهاً) مع تقديم إفادة بذلك.

ثالثا: الفئات المعفاة (26 جنيهًا) مع تقديم إفادة بذلك.

7- ملف تقديم ثانوي + 2 دوسيه بلاستيك + دفتر تأمين صحي + دفتر إثبات قيد.

8- واحد طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

9- 2 طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه + 35 جنيها طوابع بريد.

10- لن يتم قبول الملف إلا بقسيمة سداد المصروفات.

11- يتم تلقي الملفات حتى يوم الجمعة 20 أغسطس الجاري.

وقرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قبل أسبوع النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2020 / 2021 من 230 درجة إلى 225 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريح صحفي، إنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 14 أغسطس الجاري حتى 31 أغسطس.

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