2.3 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة المنيا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل بشركاتها المختلفة على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح الوزير فى بيان ، اليوم ، أنه في نطاق محافظة المنيا، التي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 1.3 مليون مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء؛ إذ نفذت عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة، بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 730 مليون جنيه، أجرى من خلالها أعمال توسعية، تضمنت إنشاء 9 لوحات توزيع جهد متوسط، وتنفيذ 598 كم خطوط هوائية جهد متوسط، و321.5 كم كابلات جهد متوسط، وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 355 كم خطوط وكابلات جهد منخفض.

بالإضافة إلى 161 محول جديد، كما نفذت أعمال إحلال وتجديد، وذلك بإحلال في شبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 177 كم خطوط وكابلات جهد متوسط، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 727 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، وإحلال لوحتين جهد متوسط، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 1230 محولا.

كما أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنيا؛ أدرجت 161 قرية بعدد 5 مراكز «العدوه – ملوى – مغاغة – أبوقرقاص – ديرمواس» بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، فدرست الشركة ونفذت التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيرها بالمحافظة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما نفذ من المشروعات المنفذة للغير بالمنيا، خلال الفترة المذكورة، حوالي 1.58 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، وصلت التغذية الكهربائية لـ267 عمارة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، و20 محطة مياه وصرف صحي بالمحافظة، بالإضافة إلى مشروع تطوير إشارات السكة الحديد.

وأكد الدكتور محمد شاكر، أنه كان لهذه الأعمال مردود على المواطن؛ إذ حسن مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، مع ضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه فيما يتعلق بمجال خدمة العملاء، جرى الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية، وضمان حقوق المواطن كافة، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة، وتفعيل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

وشدد «شاكر» على أن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق رضا العميل، من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها، مؤكدا رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، لافتا إلى أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.