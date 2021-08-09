الأرصاد: انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي في هيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة انخفضت أمس على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيد، بما يتراوح بين 3 إلى 5 درجات، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا، حيث سقطت أمس على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا نيوز»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»، أنّ البلاد شهدت في الأسبوع المنقضي موجة حارة بلغت ذروتها في القاهرة 43 درجة مئوية، بينما سجلت الحرارة أمس 37 درجة مئوية، ومتوقع استمرار الانخفاض اليوم لتصل إلى 32 درجة مئوية في السواحل الشمالية، و38 درجة مئوية، وستظل 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وتابعت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستجعل الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار، موضحا أنّ «الموجة الحارة انكسرت، لكن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستتراوح بين 38 و39 درجة، لتبقى في معدلاتها الطبيعية، ومع النصف الثاني من أغسطس، تعتدل درجات الحرارة، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام».

وأكدت غانم، أنّ نسب الرطوبة ودرجة الحرارة في الأسبوع الماضي كانت مرتفعة في الأسبوع الماضي، لكن درجة الحرارة ستنخفض هذا الأسبوع، حيث تتكون شبورة مائية تتسبب في صعوبة الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة، والمؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأردفت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية تتكون نتيجة زيادة نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل وهدوء الرياح، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في الأسبوع الماضي.