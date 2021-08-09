أخبار الطقس اليوم.. شديد الحرارة رطب ورياح على بعض الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الإثنين وفقًا لخبرائها، إذ يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع الخبراء تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل محلوظ يتراوح بين درجتين إلى 3.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 29 24

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 26

طابا 36 27

كاترين 33 21

الطور 38 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 38 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 38 31