هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم: تصل لـ45

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة نحو 37 درجة مئوية، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّ ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، كما أنّ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم

وأضاف الخبراء، أنَّه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 29 24

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 26

طابا 36 27

كاترين 33 21

الطور 38 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 38 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 38 31