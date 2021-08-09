هيونداي موتور تقيم معرض «مرحبًا روبوت» في كوريا

أطلقت شركة هيونداي موتور، بالتعاون مع متحف فيترا للتصميم، اليوم الاثنين، معرضًا بعنوان «مرحبًا روبوت»، يهدف إلى التصميم بين الإنسان والآلة، في استوديو هيونداي للسيارات في مدينة بوسان.

نظرًا للظهور الأول في آسيا للعرض الهادف الذي يقام في مختلف مواقع استوديو هيونداي للسيارات في جميع أنحاء العالم من 2021 إلى 2023، يضم الحدث في أكثر من 200 معروض يكشف العلاقات التي لا تعد ولا تحصى بين البشر والآلات، مع التركيز على كيفية مواءمة التصميم مع التحديات المتنوعة والعلاقات في الصلة المعاصرة بين الإنسان والآلة.

وقال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء في هيونداي موتور، إنه من خلال برنامج «مرحبًا روبوت»، يهدف معرض التصميم بين الإنسان والآلة إلى التفكير في الأفكار المهمة، بما في ذلك التنقل في المستقبل وتجارب العملاء الثورية والوعي البيئي ونمط الحياة المستدام».

وأضاف «سوف نظهر التزامنا بإعادة ابتكار احتياجات التنقل اليومية للأفراد وتسهيل التقدم البشري، من خلال استثماراتنا المتزايدة في تكنولوجيا الروبوتات وحلول التنقل المبتكرة».

وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى أن المعرض يستكشف مجموعة واسعة من تكنولوجيا الروبوتات التي تعزز بشكل متزايد حياتنا اليومية وتعرض التصاميم التي تؤثر على الواجهات المتطورة بين البشر والآلات، مضيفًا أنه منذ بدايته في عام 2017، قام المعرض بجولة في أوروبا ويظهر الآن لأول مرة في آسيا من خلال شراكة هيونداي مع متحف فيترا للتصميم.