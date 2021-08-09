بالأسماء.. وصول 130 بطاقة تموينية جديدة لجنوب سيناء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها، اليوم الإثنين، وصول 130 بطاقة تموين ذكية جديدة، «بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي»، إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جاري البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية بكافة مدن المحافظة، تمهيدًا لتسليمهم للمنتفعين عن طريق مكاتب التموين والإدارات الفرعية بالمدن.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح له، اليوم، أنه جرى التأكيد على مسئولي التموين بالإدارات التموينية بجميع المدن، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة.

وأوضح أن كل مواطن يتجه للمكتب التمويني التابع له، ويقوم بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به، خاصة أن الكارت الذكي الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 91237 من هاتفه المحمول، لتصله رسالة لتفعيل بطاقته والحصول على الرقم السري الخاص بالبطاقة، وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وأشار إلى أن استخراج بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية، تتيح لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

وأشار إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين، والمتعطلين ومن فى حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.