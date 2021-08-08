ننشر الحركة الداخلية لمديرية أمن جنوب سيناء

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء محمود عاشور حكمدار لمديرية أمن جنوب سيناء، قادمًا من مديرية أمن الإسماعيلية.

كما أعلنت مديرية أمن جنوب سيناء عن الحركة الداخلية والتي تضمنت تعيين عدد من اللواءات مساعدين لمدير الأمن، وضباط في إدارة البحث الجنائي، ورؤساء الإدارات والأقسام.

وجاءت حركة اللواءات المساعدين لمدير الأمن كالتالي:

اللواء عبد الرحمن مأمون، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية.

اللواء محمد حبيب، ومساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، وكان مأمور أول قسم شرم وترقي لرتبة لواء.

اللواء طارق حمزة، مساعد مدير الأمن للشئون الأمن، نقلًا من مديرية أمن الجيزة.

اللواء أيمن محمد عبد الحميد، مساعد مدير الأمن للشئون للتدريب والأفراد، وكان مأمور قسم شرطة رأس سدر.

اللواء يحيى كمال رضوان، مساعد مدير الأمن للوحدات، نقلًا من مأمور ثاني شرم.

اللواء أيمن جودة، مساعد مدير الأمن لفرقة خليج العقبة، نقلًا من المواصلات.

اللواء إيهاب شوقي العطار، مساعد مدير الأمن لفرقة خليج السويس، نقلًا من المواصلات.

اللواء هشام الجندي، مساعد مدير الأمن لفرقة شرم الشيخ، نقلًا من السياحة.

وجاءت حركة ضباط إدارة البحث الجنائي كالتالي:

اللواء أحمد الجوهري، مدير مباحث مديرية أمن جنوب سيناء.

العميد أحمد البحراوي، رئيس مباحث المديرية.

العميد أحمد عبد الرحمن رئيس قسم تنفيذ الأحكام.

العميد محمد حسانين، رئيس قسم التحريات.

العقيد محمد حامد، رئيس قسم المصنفات.

العقيد لؤي أحمد نبيل، رئيس قسم مكافحة المخدرات.

العقيد عمرو الطوخي، رئيس قسم مكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة.

العقيد أحمد سيف الدين، رئيس مباحث الترحيلات.

المقدم محمد الشحات، رئيس فرع البحث الجنائي بمدينة شرم الشيخ.

المقدم هشام عبد الحميد، رئيس فرع البحث الجنائي بخليج العقبة.

المقدم محمد طه، رئيس فرع البحث الجنائي بخليج السويس.

اللواء محمد عبد الحي، مدير إدارة تأمين المناطق السياحية.

وجاءت حركة رؤساء الإدارات والأقسام كالتالي:

العميد أشرف أبو السعود، رئيس قسم الإطفاء.

العميد أشرف الروبي، مدير إدارة تأمين الطرق.

العميد سامح إسماعيل، مدير إدارة التدريب.

العقيد طارق ثابت، رئيس قسم رعاية الأحداث.

العقيد أحمد فرج، رئيس مباحث المرافق.

العقيد أحمد صالح، رئيس مباحث المرور.

وتضمنت الحركة الداخلية لمديرية أمن جنوب سيناء عدد من رؤساء المباحث وهم:

المقدم أحمد غازي رئيس مباحث دهب، و كان مفتش مباحث بمدينة طابا.

المقدم أحمد إبراهيم العليمي، رئيس مباحث الطور.

المقدم تركي الحكيم، رئيس مباحث أبورديس.

المقدم محمد عبد المجيد رئيس مباحث نويبع.

المقدم عبد الرحمن الجنايني رئيس مباحث أبوزنيمة.

الرائد محمد علم الدين، رئيس مباحث رأس سدر.