وفاة شخص أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية.. وشقيقه: غيبوبة سكر

لقي صياد في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار، وأبلغ الأهالي قوات الشرطة التي كشفت تردد المتوفي علي منزل مهجور للتنقيب علي الأثار وبالمنزل حفرة لا يزيد عمقها عن 1.5 متر، وأدوات حفر، إلا أن شقيق المتوفي أكد بأن شقيقه يعاني من مرض السكري منذ فترة، وتوفي أثر غيبوبة سكرية حال جلوسه أمام منزل الورثة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

بلاغ الأهالي بوفاة صياد أثناء التنقيب عن الآثار

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المطرية من رئيس مركز ومدينة المطرية عن بلاغ أهالي شارع الجيش ببندر المطرية بوفاة أحد الأشخاص أمام منزله حال قيامه بالتنقيب عن الآثار.

انتقل ضباط مركز شرطة المطرية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة المدعو «شريف م. أ. ش.»، 55 سنة، صياد، ومقيم بشارع سليمان بندر المطرية حال جلوسه أمام منزل ملك ورثة والده «محمد أ. ش.» وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

العثور على أدوات التنقيب عن الآثار وحفرة

باستكمال الفحص، تبين أن المذكور يتردد على منزل الورثة للتنقيب عن الآثار وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين خالي من السكان ومهجور، على مساحة 50 متر تقريبا ووجود حفرة بمساحة «1.5 × 1.5 متر تقريبا» مغمورة بالمياه وبعض أدوات الحفر بإحدى الغرف في الطابق الأرضي.

بسؤال شقيقه المدعو «العربي م. أ. ش» 46 سنة، صياد، ومقيم في شارع عادل التابعي ببندر المطرية، في محضر الشرطة، قرر بأن شقيقه يعاني من مرض السكري منذ فترة، وتوفي إثر غيبوبة سكرية حال جلوسه أمام منزل الورثة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، ولا يشتبه جنائيا فيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1960 لسنة 2021 إداري مركز المطرية، وجاري العرض على النيابة العامة.