الصور الأولى من حفل زفاف علي ربيع.. أخفى تفاصيله لوفاة «دلال»

احتفل الفنان على ربيع، مساء أمس، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعيدًا عن وسائل الإعلام، وذلك بعد يوم من رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز.

وحضر الحفل الفنانون أحمد شامي، ومصطفى خاطر، وكرم جابر، وكريم عفيفي، وأقيم الزفاف في أجواء هادئة احتراماً لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكشف برنامج «إى تي بالعربي» أن الفنان علي ربيع أتم زفافه على فتاة تدعى «سلسبيل محمد»، وأنه شدد على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور كي لا توجه له انتقادات تزامنًا مع وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وعلمت «الوطن»، من مصادر مقربة من علي ربيع، أن موعد الزفاف كان متفقًا عليه، وتزامن مع يوم دفن الفنانة دلال عبدالعزيز، ولم يكن باستطاعته تأجيل الحفل بسبب ظروف الاتفاق.

وهذه الزيجة هي الثانية لـ«ربيع» بعد طلاقه منذ عام من ندى محمود، التي أنجب منها طفلته الوحيدة «مليكة»، ونشبت بينهما خلافات عديدة أدت إلى الانفصال.