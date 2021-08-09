إزالة 17 تعديا على الأراضي الزراعية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عن إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، منها إزالات فورية خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية خلال أسبوع، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد «الفقى»، في بيان صحفي، اليوم، على تطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بأية تعديات، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بينها إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة الدور الثاني العلوي بقرية الحواوسة التابعة لقرية عرابة أبو الدهب بمساحة 70 مترا، وإزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط أرض زراعية بنجع العرايا بقرية روافع القصير.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حملات إزالة، أسفرت عن إزالة فورية لحالتي تعدٍ على مساحة 2 قيراط أراضي زراعية بقريتي «بني حميل، والإصلاح»، وتم مصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي شرق سوهاج، تم إزالة حالة لمخالفة بناء، بمصادرة معدات ومواد بناء من عقار مخالف بشارع 19 خلف البنك الأهلي فرع الفتح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بإزالة فورية لحالة تعدٍ على مساحة 80 متر أراضي زراعية بقرية الدوير التابعة لمجلس قروي أم دومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة المراغة تمت الإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بجزيرة الشورانية على مساحة 360 مترا، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملات إزالة مكبرة، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف منها «إيقاف بناء مخالف والتحفظ على أدوات البناء بمجلس قروي الصوامعة غرب، وإيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بقرية بني عمار، كما تم إزالة تعدي على مساحة 6 أسهم أراضي زراعية بالصوامعة غرب، وإيقاف حالتين بناء مخالف والتحفظ على معدات وأدوات البناء».

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شدة خشبية أمام محل تجاري بشارع بورسعيد، وأوقفت أعمال البناء المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .