الطب الشرعي: جرعة مخدرات زائدة سبب وفاة شاب يمني ببولاق الدكرور

كشفت تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بالشاب اليمني الذي عثر على جثته في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أن سبب الوفاة تعاطي المتوفى لجرعة مخدرات زائدة.

وأضاف التقرير أنه بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى بناء على قرار النيابة العامة بالتشريح لبيان سبب الوفاة، تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للتحليل لمعرفة المخدر الذي المتسبب في الوفاة.

بداية الواقعة

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة في دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى مجاهد فواز في العقد الثالث من العمر ويحمل جنسية دولة اليمن ويرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء مسؤول السفارة بالقاهرة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان.

جثة أمريكي داخل فندق بالهرم

يُذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت، الأسبوع الماضي، بلاغا من أحد الفنادق بالهرم بالعثور على جثة شخص داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبين أنه سائح أمريكي الجنسية وفي العقد السابع من العمر.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أن المتوفى كان بصحبته صديقته وتحمل الجنسية الأمريكية، كما عثر بداخل غرفته بالفندق على شرائط منشطات، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث باستدعاء مسؤول من السفارة بالقاهرة بإنهاء إجراءات سفر الجثمان.