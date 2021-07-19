تجديد حبس طفلة بولاق قاتلة والدها.. والنيابة تطلب تقرير الطب الشرعي

قررت نيابة الطفل، تجديد حبس «م. ك» البالغة من العمر 13 عامًا، والمتهمة بقتل والدها حرقًا في منطقة بولاق بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي تمهيدًا لإحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات الطفل.

تفاصيل قتل طفلة بولاق لوالدها حرقا

وتعود أحداث الواقعة إلى مقتل شخص على يد ابنته حرقًا في منطقة بولاق، وتركها للمنزل بعد تأكدها من مفارقته للحياة، الأمر الذي شاهده الجيران وقاموا على الفور بالاتصال بغرفة عمليات النجدة، وفور وصول قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى موقع الحادث، ومن خلال المعاينة الأولية، تبين تفحم جثة شخص في أواخر العقد الرابع من عمره، وبسؤال شهود العيان قالوا إنهم شاهدوا ابنة المجني عليه وقد خرجت من المنزل وقت وقوع الحادث ومعها حقيبة ملابسها.

المجني عليه منفصل عن والدة المتهمة

كشفت التحريات عن أن المجني عليه يدعى «كريم. س»، يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل سائقًا، وأنه انفصل عن زوجته، والدة المجني عليها، إلا أن الطفلة كانت تعيش معه، بعدما تزوجت الأم.

اعترافات الطفلة

بعد إجراء التحريات اللازمة، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، من ضبط الطفلة، ابنة المجني عليه، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأمام النيابة، اعترفت الطفلة بجريمتها، إلا أن اعترافاتها احتوت على العديد من المفاجآت، حيث قالت الطفلة إن والدها كان يمارس معها الجنس، وقالت إنه كان يتعاطى المخدرات، كما أنه جعلها تمارس الجنس مع 3 من أصدقائه مقابل جرعات من المخدرات، ما جعلها تخطط لقتله، بحسب قولها، فوضعت له مخدراً في كوب من العصير، وعندما استغرق في النوم أضرمت فيه النار بواسطة مادة بترولية قابلة للاشتعال.