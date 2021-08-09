زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، بشأن طريقة حجز قومسيون طبي لسيارات ذوي الهمم جميع الإعاقات عبر موقع المجالس الطبية للسيارات المجهزة، وذلك حتى يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقًا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات وطريقة حجز قومسيون طبي لسيارات ذوي الهمم جميع الإعاقات، عبر موقع المجالس الطبية للسيارات المجهزة، وتفتح مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك يوميًا، من الساعة الواحدة ظهرًا في أيام العمل الرسمية.

طريقة حجز قومسيون طبي لسيارات ذوي الهمم جميع الإعاقات عبر موقع المجالس الطبية للسيارات المجهزة

تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي:

1. استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

2. يسجل ذوي الإعاقة عند الحجز للكشف الطبي، البيانات الآتية عبر الموقع الإلكتروني من هنـــــــــا، وهي «الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، ورقم الهاتف».

- اختيار نوع الإعاقة طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية - سمعية - بصرية - ذهنية - نفسية - أمراض دم - أمراض قلب).

- إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي، يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/ الوصي - الرقم القومي - صفته).

- اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية - المجلس الطبي العام بالإسكندرية - المجلس الطبي العام بسوهاج).

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه).

3. بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للشخص ذوي الإعاقة بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات، (يتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

4. بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة: يستخرج المعاق بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

5. لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

6. يرجي العلم بأنّ البيانات التي جرى تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.

ويمكنك الدخول للاستعلام وتعديل مواعيد الحجز عن طريق إدخال الرقم القومي وكلمة السر والضغط على «دخول».