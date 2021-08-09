عاجل.. تراجع سعر جرام الذهب 15 جنيها

تراجع سعرالذهب بقيمة 15 جنيهًا دفعة واحدة، بعد ثوان من افتتاح البورصات العالمية لتعاملاتها، اليوم الاثنين، 9 أغسطس، لتصبح حصيلة التراجعات خلال 5 أيام 33 جنيهًا.

جاء ذلك بعد استقرار الذهب في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم، حيث بيع عيار 24 بسعر 874 جنيهًا، وعيار 21 نحو 765 جنيهًا، وعيار 18 بـ656 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و120 جنيهًا.

تحركات الذهب عالميا

وبيع عيار 24 عالميًا بسعر 56.05 دولار، فيما سجَّل عيار 22 سعر 51.38 دولار، وبلغ سعر عيار 21 نحو 49.04 دولار، وسجل عيار 18 سعر 42.03 دولار.

تراجع المعدن النفيس عالميا ومحليا

وفقد المعدن النفيس، الأربعاء الماضي، نحو 18 جنيهًا، فيما فقد اليوم الاثنين 9 أغسطس 15 جنيهًا، ما يعني أن المعدن النفيس فقد خلال 5 أيام 33 جنيهًا.

ووصف نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، هذا التراجع بـ«الكبير»، والذي يحفز الجميع على الشراء، لكنه في نفس الوقت يحدث ارتباكًا.

ودعا «نجيب» المواطنين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المعدن الأصفر إلى الشراء، للاستفادة من قيمة التراجعات الكبيرة في سعر جرام الذهب.

مؤشرات أولية بتراجع المعدن النفيس عالميا

وبحسب المؤشرات الأولية، وبعد ثوان من بدء التعاملات اليومية للبورصات العالمية، اليوم، حدث انهيار مفاجئ للمعدن النفيس بقيمة 60 دولاراً، وسط رهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً تقليص الحوافز النقدية الهائلة.

وانخفض السعر الفوري لسبائك المعدن الأصفر بأكثر من 4%، فيما انخفضت الفضة بنسبة 7% مع تسارع عمليات البيعة.

وفقد الذهب قوتة متأثراً بمخاوف المستثمرين من أنَ الاقتصاد المتحسن، وارتفاع التضخم سيحفزان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التراجع عن دعمه غير المسبوق، وبالتالى سيعاود الذهب للارتفاع.