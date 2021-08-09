القوى العاملة: استمرار صرف منح العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

قالت وزارة القوى العاملة، إن الوزارة مستمرة في صرف منح العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، لافتة إلى أن صرف هذه المنح تأتي في إطار رعاية هذه الفئة صحيا واجتماعيا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وشدد على ضرورة رعاية هؤلاء العمال.

استمرار حصر العمالة غير المنتظمة

وأضافت وزارة القوى العاملة، أن عمليات حصر العمالة غير المنتظمة في المحافظات مستمرة، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن هذه الفئة من العمالة، مشيرًا إلى أن عمليات حصر العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا بمديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، أمر ضروري التزمت به المديريات ووكلاء الوزارة بالمحافظات.

صرف 9.9 مليون جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة

من جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه في إطار تنفيذ الحكومة خطة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، فقد تم صرف منحة قدرها 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بمحافظة مرسى مطروح، قيمة منحتي عيدي الفطر والأضحى، وذلك لنحو 11 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة.

حصر 16 ألف عامل غير منتظم

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن عمليات استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ بداية شهر أغسطس الجاري، موضحة أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن أكثر من 1.7 مليون من العمالة غير المنتظمة قد صرفت منحة قدرها 3 آلاف جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف دفعتين من المنحة الرئاسية، بنحو 5 مليارات جنيه، تم صرفها على 6 دفعات بدأت في مايو 2020.