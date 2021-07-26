أعلنت وزارة القوى العاملة، استئناف عمليات حصر العمالة غير المنتظمة في العديد من المناطق والمدن الجديدة، مؤكدة أنه سيصدر اليوم بيان بتفاصيل استئناف عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، كلف الإدارة المختصة بالوزارة باستئناف تنفيذ حصر العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة.

وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن وزير القوى العاملة سيقوم بتوقيع بروتوكول مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات.

من جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، استمرار مواصلة الدولة الاهتمام بصرف المنح للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى قيام وزارة القوى العاملة بصرف العديد من المنح المختلفة لهذه الفئة، خلال الفترة الأخيرة.

22.6 مليون جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

وأوضح وزير القوى العاملة أن هناك منحا تم صرفها، من بينها منحة العمالة غير المنتظمة بمحافظة القاهرة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 22 مليونا و626 ألف جنيه لـ44 ألفا و619 عاملا بالمحافظة لرعايتهم اقتصاديا واجتماعيا.

ولفت «سعفان» إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بصرف منحة عيد العمال، للعمالة غير المنتظمة، التي قامت بتسجيل بياناتها رسميا في سجلات القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وبلغ عددهم 44 ألفًا و405 عمال، بإجمالي 22 مليونا و99 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية والحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة قامت بحصر نحو 2.6 مليون عامل غير منتظم في جميع المحافظات بأنحاء الجمهورية، حيث تحصر الوزارة على توعية العمالة غير المنتظمة بضرورة تسجيل بياناتها في مديريات القوى العاملة التابعة للمحافظة التي تقيم بها هذه العمالة، من اجل تسهيل توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لها .