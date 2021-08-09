حيثيات الحكم: طبيب الأسنان هتك عرض عباس أبو الحسن بالقوة داخل المصعد

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، حيثيات حكمها ضد باسم سمير فهمي، المعروف إعلاميا باسم «طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض الرجال»، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما.

وذكرت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى محمد وأمانة سر أحمد محمد الهادي، أنه في غضون أعوام 2011، 2018، 2020 بدائرتي قسمي الدقي والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قام المتهم بهتك عرض المجني عليه عباس أبو الحسن بالقوة وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أن المتهم هتك أيضًا عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي بالقوة بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه وباغته بأن أمسك عضوه الذكري رغما عنه على النحو المبين بالأوراق.

كما هتك أيضا عرض المجني عليه عبدالرحمن ذكي سيد أحمد بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه محقن مسكن بالعضل بمؤخرته عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأة حال حقنة بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلي كاشفا عن عضوه الذكري ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه على النحو المبين بالأوراق، وهتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد ونس بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زي العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكري رغما عنه على النحو المبين بالأوراق.

وجاء في حيثيات الحكم أيضًا: «أحيل المتهم إلى المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ونظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/6/2021 قررت المحكمة حجز الدعوى للحمم، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن إنسانا أكرمه الله عز وجل بنعمة العلم والأداء المتميز في عمله كطبيب أسنان إلا أن شيطانه غلبه وهواه إلى طريق الشذوذ الجنسي، فكانت خطيئته أن اتبع شيطانه ولم يحترم ميثاق وشرف مهنته وكيف يحترمها إذا كان لم يحترم عادات وتقاليد بلده وكيف يحترم الأخيرة إذا كان تابع لشيطان الهوى الذي هو به الرذيلة تغضب الله في جميع الأديان السماوية».

وأضافت «ولهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة باسم سمير ناشد فهمي أولا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى، وثانيا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الثانية، ثالثا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الثالثة، رابعا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عن التهمة الرابعة وألزمته بالمصروفات الجنائية».