طبيب الأسنان وعباس أبو الحسن.. من التحرش إلى غياهب السجن

في سبتمبر من العام المنصرم، روى الممثل عباس أبو الحسن عبر صفحته بموقع فيس بوك واقعة تعرضه للتحرش على يد طبيب يدعى "باسم.س" مرتين الأولى داخل نادي الجزيرة عام 2018، والثانية داخل مصعد بعقار بالشيخ زايد عام 2020 قبل أيام من كتابه منشوره، وسرعان ما انتشرت هذه التدوينة على نطاق واسع وعرفت الواقعة إعلاميا باسم «طبيب الأسنان المتحرش بالرجال»، وبعد أيام أعلن الممثل أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بعد أن انضم إليه 3 ضحايا آخرين بمجرد علمهم بقصة أبو الحسن التي انتهت قبل 24 ساعة، بسجن الطبيب 16 سنة مع الشغل.

رسالة عباس أبو الحسن جمعت الضحايا

مرت قضية طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بمراحل عدة بعد إعلان الممثل عباس أبو الحسن عن الجريمة وساهم في حصار طبيب الأسنان بأدلة الاتهام، حيث قدم أحد الضحايا فيديوهات توضح جريمة الطبيب الذي هتك عرضه بالقوة داخل العيادة وصوره خلسة وكان يهدده باستمرار تلك العلاقة الشاذة، ونُقلت تلك الأدلة إلى النيابة العامة التي قررت ضبط وإحضار المتهم حتى نجحت الشرطة في يوم 26 يناير الماضي في القبض على المتهم، وتبع ذلك الإجراء حبسه ثم إحالته إلى الجنايات محبوسًا بـ 4 تهم وهي هتك عرض 4 رجال بالقوة.

جرائم طبيب الأسنان المتحرش

جرائم طبيب الأسنان المتحرش بالرجال وثقتها تحقيقات النيابة العامة، وتبين أنها حدثت في أعوام 2011 و2018 و2020، وكان الضحايا الأربع طبيب أسنان حديث التخرج تعرض للتحرش خلال وجوده في عيادة مديره بالشيخ زايد عام 2018، ولاعب كرة قدم شاب عمره 19 سنة تعرض للتحرش عام 2011 أي قبل 9 سنوات من كشف الواقعة، ومسن كان مريضًا لدى الطبيب بجانب الممثل المعروف عباس أبو الحسن الذي كشف الجريمة.