سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-8-2021

سجلت أسعار الذهب، في بداية المعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، استقرارًا في الأسعار بالبورصات المحلية، وذلك بعد أن شهدت الأسعار في ختام تداولات أمس الاثنين، هبوطًا ملحوظًا بقيمة تراوحت بين 15 و17 جنيهًا دفعة واحدة، لتصبح حصيلة التراجعات خلال 5 أيام، 33 جنيهًا، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، إلى نحو 761 جنيهًا، مقابل 778 جنيهًا صباح أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 867 و870 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 759 و761 جنيها، بعدما سجل صباح أمس، 774 و778 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 651 و652 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6072 و6088 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، نحو 876.13 جنيه، و55.80 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 766.63 جنيه، و48.83 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 657.11 جنيه، و41.85 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وشهد المعدن الأصفر هبوطًا الخميس الماضي، في نهاية التعاملات الأسبوعية، بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، عززت الدولار، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.91 دولار للأونصة.