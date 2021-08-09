مستقر لليوم الثالث.. أسعار الذهب اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب محليًّا لليوم الثالث على التوالي؛ ليباع عيار 24 بسعر 889 جنيها، وسجّل عيار 21 نحو 778 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 667 جنيهًا، بينما سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و224 جنيهًا.

سعر الأوقية 1.744.7 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وبيع عيار 24 عالميا بسعر 56.08 دولار، فيما سجَّل عيار 22 سعر 51.41 دولار، وبلغ سعر عيار 21 نحو 49.07 دولار، وسجل عيار 18 سعر 42.06 دولار.

تراجع المعدن النفيس عالميا ومحليا

في سياق متصل، فقد المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي 18 جنيها، ورأى نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، هذا التراجع يعطي تفاؤلًا لدى المستثمرين ويحفزهم على الشراء.

ودعا «نجيب» المواطنين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المعدن الأصفر، ولديهم فائض مالي الشراء الآن للاستفادة من الهبوط الكبير في سعر الجرام.

مؤشرات أولية بتراجع المعدن النفيس عالميا

وبحسب المؤشرات الأولية وقبيل التعاملات اليومية للبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 أغسطس، أشار إلى أن هناك تراجعًا في المعدن النفيس عالميا حيث يواصل انخفاضه الذي وصل إلى أدنى مستوياته نهاية الأسبوع الماضي مدعوما بارتفاع الدولار، حيث يوجد هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب.

وأوضح سكرتير الشعبة، أنّ حصاد تراجع سعر الذهب غير مؤثر على حركة المبيعات في السوق المحلية، فلا يزال الركود مسيطر بسبب إرهاق الميزانيات في عيد الأضحى والدروس الخصوصية والمصايف، لكنّه في الوقت نفسه قال إن التراجع يعطي تفاؤلا للمستثمرين والمشترين.%2.4 تراجعا في سعر الذهب عالميا.

ولفت إلى أن سعر الذهب تراجع عالميا بنسبة 2.4% لتصل الأوقية 1765.70 دولار أي بحدود 45 دولارا.