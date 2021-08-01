الروم الأرثوذكس يبدأون اليوم صوم العذراء لمدة 15 يوما

يبدأ اليوم الأحد، في كنيسة الروم الأرثوذكس، ما يعرف بـ«صوم العذراء»، الذي يستمر حتى منتصف أغسطس الجاري، وهو صوم غير مسموح فيه بأكل السمك إلا في يوم 6 أغسطس فقط.

طقوس صوم العذراء

وبحسب كنيسة الروم الأرثوذكس، فإنه خلال هذا الصوم تقام مساء كل يوم ما عدا أيام السبت ومساء عيد التجلي الذي يوافق 6 أغسطس، صلاة «الباراكليسي»، وهي قانون ابتهال وتضرّع للعذراء في الشدائد والأمراض والأحزان، فيما يتم الاحتفال بعيد العذراء يوم 15 أغسطس.

وصوم العذراء يُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك، وتعود هذا العام الأديرة القبطية التي تحمل اسم العذراء مريم إلى إقامة موالدها السنوية التي تقام خلال تلك الفترة بعد إلغائها العام الماضي، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ما هو صوم العذراء؟

ويُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة، وهو صوم مُعترف به في الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد، حيث تبلغ مدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينما تبلغ مدته 5 أيام فقط عند السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، ويقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، ويصوم الكلدان الكاثوليك يوما واحدا فقط لـ «العذراء».

ويشتهر صوم العذراء لدى الأقباط بأكل «الدقة» و«الشلولو»، وهذا الصوم بحسب الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي للأقباط الأرثوذكس، صامه الرسل أنفسهم لما رجع توما الرسول من التبشير في الهند، قائلا: «عندما عاد توما الرسول سأل الرسل عن السيدة العذراء، قالوا له إنّها قد ماتت، فقال لهم (أريد أن أرى أين دفنتموها!)، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك، فبدأ يحكي لهم أنَّه رأى الجسد صاعدًا، فصاموا 15 يومًا».

ويبدأ صوم العذراء لدى الأقباط الأرثوذكس، في 7 أغسطس، بينما يقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام.