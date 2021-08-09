المركز الألماني للوظائف والهجرة يقدم للطلبة تدريبات صيفية

أعلن المركز الألماني المصري للتوظيف والهجرة وإعادة الدمج، عن فتح فرص تدريب في برامج التدريبية الصيفية وتطوير المهارات العملية، حيث يقدم المركز الألماني للتوظيف والهجرة، عددًا من البرامج التدريبية خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك من خلال الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني للطلاب وتبلغ مدة البرامج 5 أيام (من 15 – 19 أغسطس)، ويمنح المركز التدريب بشكل كبير حيث يتحمل الطالب رسوم مخفضة لفترة، وتؤهل الاكاديمية الطلاب للاستعداد لمستقبلك المهني بقوة، وتقدم الأكاديمية عددًا من التدريبات علي مدار الشهر كالتالي:

البرنامج الأول للتدريبات

1- برنامج إنتاج مكونات بسيطة باستخدام ماكينات الخراطة

2- برنامج لحام القوس اليدوي للفولاذ الخفيف

3- برنامج VFD drives

مدة البرامج: 5 أيام (من 15 – 19 أغسطس)

البرنامج الثاني

1- برنامج أساسيات تكنولوجيا التركيب

2- برنامج التصنيع باستخدام التحكم الرقمي CNC لماكينات الخراطة: يُشترط الحصول على برنامج أساسيات ماكينات الخراطة.

3- برنامج أنظمة النيوماتك (الهواء المضغوط) – الإلكترونيوماتك:

برنامج الأسبوع الثاني من شهر أغسطس من الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني متاح الآن للحجز، بعروض مميزة للطلاب.

مدة البرامج: 4 أيام (من 8 – 11 أغسطس).

البرنامج الثالث

1- برنامج إنتاج مكونات بسيطة باستخدام ماكينات التفريز

2- برنامج أنظمة الهيدروليك والإلكتروهيدروليك

3- برنامج PLC المتقدم

كما يعد التدريب في المركز الألماني المصري فرصة للشباب للهجرة الشرعية لألمانيا، والمركز هو باكورة التعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ويشكل المركز علامة فارقة في التعاون المصري الألماني في مجالات الهجرة والتوظيف والتنمية المستدامة، ويأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويقوم المركز على 3 محاور رئيسية، هي توفير الوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وسبق وتعاونت الحكومة الألمانية مع مصر في هذا المجال