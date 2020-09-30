معلومات عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة: بينها إتاحة فرص عمل

يعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الأول من نوعه في مصر لتمكين الشباب المصري وإيجاد فرص عمل لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتقديم التدريب والنصح والإرشاد.

كما يعد التدريب في المركز الألماني المصري فرصة للشباب للهجرة الشرعية لألمانيا، والمركز هو باكورة التعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ويشكل المركز علامة فارقة في التعاون المصري الألماني في مجالات الهجرة والتوظيف والتنمية المستدامة، ويأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

ويوجد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بمنطقة المعادي في القاهرة، ويرصد التقرير التالي تفاصيل مهمة عن المركز، تمهيدا لافتتاحه رسميا في أقرب وقت، وهي كما يلي:

- يقوم المركز على 3 محاور رئيسية، هي توفير الوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وسبق وتعاونت الحكومة الألمانية مع مصر في هذا المجال، إلا أنّ إنشاء المركز هذه المرة يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وإيجاد أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتوفير البدائل الآمنة بما فيها فرص الهجرة النظامية.

- تجهيزات فصول التدريب وغرف المشورة.

- عرض توضيحي لأهداف المركز ومهامه وطرق تنفيذها.

- ينطلق الموقع الإلكتروني قريبا، جنبًا إلى جنب مع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل المصري والألماني.

- يعمل على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين إلى مصر وخلق فرص اجتماعية واقتصادية لهم في وطنهم وتشمل مجالات عمل المشروع.

- فرص التدريب والتوظيف في مصر وألمانيا، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- يعتبر أحد الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

- مؤهل بشكل كبير لتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.

- الأول من نوعه في مصر ويستهدف بالأساس المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.