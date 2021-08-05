الهجرة تدعو الموهوبين في الغناء من أبنائنا بالخارج لـ«أنا المصري»

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج الموهوبين في مجال الغناء للمشاركة في مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، من تنظيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة للمصريين بالخارج حتى يوم 15 أغسطس الحالي.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنّ مسابقة «أنا المصري» التي ينظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، تعد فرصة مهمة لأبنائنا المصريين بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء، بهدف تعريف الجمهور المصري بمواهبهم الغنائية الكبيرة، ولما حققته المسابقة من نجاحات في نسخها السابقة، مضيفة أنّه حرصا على إتاحة الفرصة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في الغناء للمشاركة في هذه المسابقة، تقرر مد فترة التقدم حتى 15 أغسطس الحالي.

وحدد قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، شروط المسابقة، على ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية «كلمات - لحن - غناء» بصيغة MP3.

ويتم إرسال الاستمارة وعمل المتسابق على البريد الإلكتروني: anaelmaasryabroad@gmail.com، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة يوتيوب لوزارة الثقافة، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية كالتالي:- جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه، جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه، جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه، جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه، جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.