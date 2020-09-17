ضبط 18 طن مقطعات دواجن ولحوم وكبده فاسدة بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 18 طن مقطعات دواجن ولحوم مفرومة وكبدة فاسدة ودهون ودبرويهات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ داخل ثلاجات حفظ لحوم بأحياء الهرم والوراق وبولاق الدكرور ومحال جزارة وبيع مجمدات بحي الهرم، وذلك قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتي استكمالا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشأت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.