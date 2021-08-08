33 جراحة حقن لمرضى الكبد مجانا خلال يوليو 2021

أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين بمحافظة الدقهلية، على 4775 مريضا، وإجراء 560 حالة منظار، وعمل 879 أشعه فيبروسكان، وإجراء 706 حالات أشعة موجات صوتية، وعمل 77 حالة أشعة X RAY وإجراء 511 حالة أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر يوليو 2021.

نشاط جمعية رعاية مرضى الكبد خلال يوليو 2021

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية ومستشفى الكبد المصري بشربين، إنه تم إجراء 33 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و55 عملية جراحية متنوعة بينهم 42 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و5 جراحات للسمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالمعدة و3 جراحات فتق و3 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحة استئصال زائدة دودية وجراحة شد بطن وتركيب شبكة.

وأضاف «شيحة»، في بيان صحفي، أنه تم إجراء 2996 تحليل طبي لعدد مريضا وتقديم تطعيم فيروس 1788 بي، وتقديم علاج متنوع لعدد 893 مريضا من غير القادرين.

يذكر أن الاتحاد العالمي للقضاء على الالتهابات الكبدية، أعلن في مؤتمر صحفي عقد بمدينة أطلنطا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن اختيار الدكتور جمال شيحة ضمن أفضل 6 علماء على مستوى العالم، أسهموا في القضاء على فيروس سي وحصوله على لقب Hepatitis Elimination Champion 2021، وتسميته «بطل 2021» في القضاء على الالتهابات الكبدية في العالم، وذلك تقديرا لأبحاثه العلمية المتميزة التي استفاد منها ملايين المرضى والأطباء والباحثين على مستوى العالم، فضلا عن دوره في العمل الأهلي والبحث العلمي للقضاء على الفيروسات الكبدية في مصر، ما جعلها من أول وأفضل دول العالم في مواجهة فيروس سي والقضاء عليه.