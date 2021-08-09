توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأكثر احتياجا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة تسلمت الدفعة الرابعة من صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان، ليصل بذلك مجموع ما تسلمته المديرية إلى 16 طنا، في ضوء المشاركة المجتمعية لوزارة الأوقاف، من خلال مشروع صكوك الأضاحي، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول اللحوم، للفئات المستهدفة، والبسطاء، وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.

من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المديرية تسلمت الدفعة الرابعة، وسيتم توزيعها على 10 إدارات فرعية، وهي: «العدوة، وبني مزار، وحلوة، والشيخ مسعود، وبرطباط، وسمالوط، ومغاغة، ومنقطين، ومطاي، وصندفا»، وبذلك يصل مجموع ما تسلمته المديرية إلى 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحي.

على جانب آخر، وزعت جمعية الأورمان 8150 مشروعا تنمويا عبارة عن قروض حسنة وتسليم رؤوس ماشية، للأسر الأكثر احتياجا، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر ذلك دخلًا ثابتًا لهذه الأسر مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.