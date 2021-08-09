توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأكثر احتياجا بالمنيا

توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأكثر احتياجا بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:27 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
توزيع لحوم اضاحي بالمنيا
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة تسلمت الدفعة الرابعة من صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان، ليصل بذلك مجموع ما تسلمته المديرية إلى 16 طنا، في ضوء المشاركة المجتمعية لوزارة الأوقاف، من خلال مشروع صكوك الأضاحي، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول اللحوم، للفئات المستهدفة، والبسطاء، وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.
من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المديرية تسلمت الدفعة الرابعة، وسيتم توزيعها على 10 إدارات فرعية، وهي: «العدوة، وبني مزار، وحلوة، والشيخ مسعود، وبرطباط، وسمالوط، ومغاغة، ومنقطين، ومطاي، وصندفا»، وبذلك يصل مجموع ما تسلمته المديرية إلى 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحي.
على جانب آخر، وزعت جمعية الأورمان 8150 مشروعا تنمويا عبارة عن قروض حسنة وتسليم رؤوس ماشية، للأسر الأكثر احتياجا، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر ذلك دخلًا ثابتًا لهذه الأسر مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.