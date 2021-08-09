رئيس جامعة المنيا يتابع اختبارات القدرات بـ«الفنون والتربية الرياضية»

أجري الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة اختبارات القدرات بكليتي الفنون الجميلة والتربية الرياضية، حيث كان في استقبالهما الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية إلى توفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء اختبارات القدرات بالكليات التي تشترط القبول بها اجتياز الطلاب الاختبارات المؤهلة، وتوفير قاعات انتظار للطلاب يراعى فيها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً علي سلامة الطلاب، وذلك خلال أعمال شئون الطلاب استعداداً لخوضهم الاختبارات.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام فرحات أن اختبارات القدرات تجري بـ 6 كليات معنية ومعهد بالجامعة تشمل كليات: «الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، التربية الرياضية، السياحة والفنادق، كلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض»، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب توفير الجامعة 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للراغبين بالمدينة الجامعية للطلبة خارج الحرم الجامعي، وبكلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي.

وأعلنت جامعة المنيا، عن بدء فرع مكتب التنسيق الرئيسي أعماله في تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً علي سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، وذلك اعتباراً من السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov علي شبكه الانترنت.