وزير الإسكان يفتتح المعامل المركزية بـ«القومية لمياه الشرب والصرف الصحي»

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التي جهزت لتصبح أحدث معامل متخصصة في مجال التحاليل الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، والأوساط الترشيحية، وفقاً للمواصفات والمعايير المصرية والدولية، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تزويد المعامل بأحدث أجهزة التحاليل والقياس، وأحدث التقنيات على مستوى العالم، بما يضمن جودة التحاليل، ودقة وسرعة النتائج، كما تضم نخبة من الكوادر البشرية من الكيميائيين والبيولوجيين على أعلى مستوى علمي وعملي وتدريبي، لافتا إلى أن المعامل المركزية تتكون من 5 فرعية «مياه الشرب - الصرف الصحي والصناعي – الأوساط الترشيحية – القياسات الدقيقة – التطوير والجودة».

وتجول الوزير ومرافقوه بالمعامل المركزية، لتفقد مكوناتها، ومعاينة العمل على الطبيعة، واستمع إلى شرح وافٍ من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعاملين بالمعامل عن آلية عملها، ودورها في إنتاج كوب مياه آمن ونظيف للمواطن المصري، ومعالجة الصرف الصحي؛ طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المعامل المركزية حصلت على شهادة الجودة «ISO 9001 : 2015»، وجارٍ إنهاء إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية «ISO 17025 : 2017»؛ إذ اجتازت اختبارات الكفاءة لـ15 عنصرا تحليليا بنجاح فائق كمرحلة أولى، تمهيدا لأخذ الاعتماد في تحليل جميع العناصر بالمعامل.

وأضاف «خضر» أن المعامل المركزية تختص بإجراء جميع التحاليل الكيميائية، والطبيعية، والميكروبيولوجية، طبقا للمعايير والقوانين المنظمة في هذا الشأن، وإجراء الاختبارات على جميع أنواع الوسائط الترشيحية، لمحطات تنقية مياه الشرب، نظرا لأهميتها وتأثيرها على جودة المياه المنتجة، وكذلك لمحطات معالجة الصرف الصحي، نظرا لأهميتها فى جودة السيب النهائي للمياه المُعالجة، وحماية المجاري المائية، وفقا للمواصفات والمعايير المصرية.

وقال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المعامل المركزية تجري أيضا الاختبارات والتحاليل المعملية لاختبار مآخذ محطات تنقية مياه الشرب، وتحديد المعايير التصميمية لمحطات الصرف الصحي قبل الإنشاء، وتحديد مدى صلاحيتها، مع كتابة تقارير وافية بالدراسة الموقعية، ومراجعة الرسومات المعمارية لمعامل محطات المياه والصرف الصحي لتحديد المساحة المناسبة، وفقا لمتطلبات الكود المصري، مع رفع مساحات المعامل، وتحديد أعمال التغذية بالمياه والصرف والكهرباء والتشطيبات المدنية قبل التنفيذ.

وأوضح أن المعامل المركزية تتولى إجراء الدراسات الفنية لمهمات وتجهيزات المعامل «أجهزة – زجاجيات – كيماويات – بنشات»، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة، بعد تسليمها ابتدائيا، وذلك بأخذ عينتين شهريا من كل محطة، للوقوف على مدى مطابقة العينات للمواصفات والتشريعات البيئية والصحية، بجانب تشكيل لجان فنية لفحص واستلام مهمات المعامل بمواقع محطات المياه والصرف الصحي، وتقديم الدعم والمشورة الفنية للغير، وذلك للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه بعض الجهات المعنية بالقطاع، والتدريب نظريا وعمليا للكوادر المعملية بالمحافظات، وأي جهات خارجية وأفراد كأعمال استشارية.

ولفت اللواء إيهاب خضر، إلى أن معمل تحاليل مياه الشرب يختص بإجراء جميع التحاليل الكيميائية والبيولوجية لمياه الشرب، للوقوف على مدى مطابقة المُنتج النهائي للمواصفات والتشريعات البيئية والصحية، وذلك من خلال المعمل الكيميائي والفيزيائي، والآخر الميكروبيولوجى، بينما يتابع معمل الصرف الصحي والصناعي كفاءة المعالجة بمحطات الصرف الصحي والصناعي، عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات والتحاليل المعملية، طبقا للمعايير والقوانين واللوائح المُنظمة في هذا الشأن، وذلك من خلال المعمل الكيميائي، والآخر الميكروبيولوجي.