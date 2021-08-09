«الإسكان» تنصح المواطنين بالسؤال عن الوحدات السكنية قبل طلب التمويل

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في شهر يوليو تنفذ على أي وحدة سكنية تنطبق عليها الشروط، سواء في ثمنها، بحيث لا يزيد عن 1.1 مليون جنيه، أو نوع التشطيب، وأن يكون المواطن من محدودي الدخل لا يتجاوز دخله 4500 جنيه إذا كان أعزبا، و6 آلاف جنيه للأسرة.

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل فإن سعر الوحدة يجب ألا يتخطى 1.4 مليون جنيه حتى يستفيد من المبادرة، بشرط ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن من شروط الاستفادة من المبادرة هي أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل، أي لا توجد مشكلات قانونية حولها، منعا لوقوع المواطن في أي إشكالية: «على المواطن أن يسأل جيدا عن الوحدة السكنية في الشهر العقاري وجهاز المدينة الذي يشتري الوحدة منه.. لو سأل مش هيخسر حاجة عشان إجراءات المبادرة متقفش».

وعلق المهندس عمرو خطاب على إعلان الوزارة أمس الأحد، فتح الحجز الخاص بمبادرة «سكن لكل المصريين 2»، موضحًا أن «هذا المشروع تدعمه الدولة بشكل مناسب جدا لكل مواطن ومتنوع المساحات لأول مرة، ولتحقيق أقصى استفادة ممكن جرى طرح أكثر من نوع من الوحدات السكنية في هذا الإعلان».

وأضاف: «هناك وحدات سكنية جاهزة للاستلام بمساحات تتراوح من 75 إلى 90 مترا، ويمكن للمواطن أن يستفيد بالوحدة بعد دفع جدية الحجز، وانطباق الشروط عليه، وذلك في 20 محافظة، وهناك وحدات أخرى تحت الإنشاء ستسغرق 36 شهرا قبل الاستلام في 15 مدينة جديدة».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: «أيا كان الشريحة العمرية يمكن للمواطن المصري أن يستفيد بهذه الوحدات طبقا للخطة الزمنية لتسيير حياته، وفي نفس الوقت يمكن أن يتملك وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات في مدينة جديدة أو محافظة يسكن أو يعمل فيها، وستشترى كراسات الشروط حتى 9 سبتمبر».