وزير العدل يكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، حفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر إنجازا، خلال العام القضائي الحالي.

يأتي هذا إيمانا من الوزير بنبل الرسالة، وترسيخا لمبادئ العدالة والاجتهاد في العمل.

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا التكريم يأتي حرصا من وزارة العدل على تطوير المنظومة القضائية على عدة محاور، منها محور الاهتمام بالعنصر البشري، وعلى رأسه سيدات ورجال القضاء بالمعني الواسع بتعزيز قدارتهم، وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على البحث والجد والإنجاز، وإيمانا منها بأن العدالة الناجزة تقوم بشكل جوهري على حيوية الشباب وجهدهم الكبير.

وأشار «مروان» إلى أن تكريم عدد من الشباب الأكثر إنجازا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، يجرى وفقا لمعايير محددة تعكس انضباطهم الوظيفي، وعملهم الوفير، وتميزهم البحثي والتزامهم المسلكي، بما يرسخ قواعد الحق والعدل في مجتمعنا لتأمن مصرنا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.