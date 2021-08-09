خبراء السياحة عن عودة الرحلات الروسية: أول الغيث قطرة

مع بدء وصول طلائع الرحلات الروسية اليوم إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ، أعرب العديد من خبراء السياحة عن ارتياحهم لعودة تلك الرحلات بعد فترة انقطاع امتدت لنحو 6 سنوات.

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه رغم قلة أعداد الرحلات القادمة من المدن الروسية إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء التي تقدر حاليا بنحو 17 رحلة أسبوعية، فإنها تعد بداية جيدة لعودة السياح الروس من جديد.

وأضاف: «رغم أن عدد الرحلات القادمة من روسيا حاليا لا يمكن مقارنتها بالأعداد التي كانت قبل عام 2015، فإن أول الغيث قطرة ثم ينهمر».

ارتفاع أعداد السياح الروس خلال الشهور المقبلة

وتابع لـ«الوطن» أنه يتوقع أن تشهد الشهور المقبلة زيادة في أعداد السياح الروس الوافدين لمصر لا سيما مع التزام الفنادق المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية، موضحًا أن هناك نحو 440 منشآة فندقية بكل من البحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح الروس الوافدين خلال الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر بصفة عامة والروس بصفة خاصة.

مصر قادرة على جذب أكثر من مليوني سائح سنويا

ومن جهته قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن الحركة السياحية الوافدة من روسيا لشرم الشيخ والغردقة ستسير بشكل تصاعدي، موضحًا أن أعداد الرحلات ستبدأ في الزيادة شهرا بعد الآخر على أن تصل لمعدلات معقولة بداية من الموسم السياحى الشتوي.

ولفت إلى أن السياحة الروسية لمصر، هي سياحة مليونية حيث كان متوسط أعداد السياح الروس الوافدين لمصر قبل عام 2015 يبلغ أكثر من 2 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على جذب مثل هذا العدد وأكثر خلال العام المقبل اذا ما سارت الأمور بشكل طبيعى .